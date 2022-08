El documento señala también que, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se presentaron 12 distintas solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas, así como de derechos de autor. En todos los casos fueron concedidas, como se dio a conocer en su oportunidad, y se encuentra acreditada la legitimación de la señora María del Refugio Abarca, viuda de Fernández, como heredera universal y titular de los derechos registrados ante el IMPI e INDAUTOR.

Además, se expone, se presentaron las solicitudes de infracción (que no son las demandas por las que se reclaman daños y perjuicios causados como se hace parecer en la nota) por lo que ante el mismo IMPI, la publicación que se hace en una revista, es sobre estos procedimientos de infracción en los que no se reclamó, por no ser el foro adecuado, cantidad alguna a Televisa, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa.