Christian Nodal compartió en un live cómo se siente con respecto a su familia, de la que dijo, nunca lo consienten con detalles o regalos. El cantante del regional mexicano, que este último año se ha convertido en uno de los artistas de mayor éxito y mediático por su ruptura con Belinda, cambio de look, sus tatuajes y su nuevo romance con la rapera argentina, Cazzu, compartió detalles familiares.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pinche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un pinche celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, señaló.

Nodal se sinceró con la situación y aunque lamentó que sus padres fueran así, considera que es por su rol de hermano mayor.

“A estos morritos les regalan todo; a Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”, detalló.

Durante la grabación algunos de sus seguidores reaccionaron diciéndole que ya era lo suficientemente grande e independiente como para exigirle a sus padres un regalo, a lo que él respondió que no era reclamo solo que le gustaría que fueran más atentos con él.

“Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un pinche detalle de ‘ay, mi hijo, te quiero’, algo simbólico... Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza... por eso me agüito”, mencionó.