La audiencia enardecida aparecía en las pantallas a los laterales del escenario aplaudiendo, riendo y llorando durante la interpretación del compositor español, quien lamentó no haber visitado anteriormente la capital sinaloense.

“¡Muy buenas noches! Hay cosas que uno no se va a perdonar en la vida, y yo no me iba a perdonar haber pasado 30 años para venir aquí a Culiacán eso no me lo perdono, pero ya, sí, señor, vamos a volver pero rápido, mañana estamos aquí otra vez”, comentó Alejandro Sanz entre risas.

Millares de culiacanenses iluminaron la multitud con sus celular mientras capturaban el momento para la posteridad; a la vez, otros cantaban y aplaudían al compás de ‘Quisiera ser’.

“Esto es para la gente de Culiacán. La gente cálida, la gente buena, la gente bella”, dijo el cantante español mientras chasqueaba el tiempo mientras el pianista Alfonso Pérez introducía el éxito de los 2000 ‘El Alma al Aire’.

Cuando Mi Marciana resonó fuertemente por la casa de Dorados de Culiacán, las luces de color morado iluminaron al público, quienes adornaban sus asientos con las lámparas de sus celulares.

“¡Qué maravilla! Muchas gracias por recibirnos en su ciudad, en sus corazones, en su casa y en sus emociones. Espero que disfruten; este concierto está hecho para que ustedes lo disfruten”, expresó el cantante entre los gritos de emoción de sus seguidores.

Los músicos pusieron al público a bailar al son de ‘Camino de Rosas’, luego cantaron al unísono ‘Cuando nadie me ve’ mientras el escenario se pintó de color rojo.

También interpretó ‘La Fuerza del Corazón’, ‘Contigo’, ‘Looking for Paradise’, ‘Siempre es de Noche’, ‘La Peleíta’, ‘Deja que te Bese’ y demás composiciones que amenizaron la zona norte de la ciudad hasta cerca de la medianoche.

Para a terminar la gira mundial, presentará el concierto número 99 el próximo 9 de diciembre en Barcelona, y el centésimo en Madrid el 15 del mismo mes.