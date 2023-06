“Desde chico me identifiqué con este genero, empecé cantando canciones populares, cantaba en bodas, 15 años, con los amigos, siempre me ha gustado la cantada, hasta que a los 12 años fue cuando me metí de lleno a estudiar música, y fue hasta los 15 cuando empecé a cantar de manera profesional ya con el nombre de GerardoM, y hasta la fecha aquí andamos” detalló Medina Armenta.

“La canción es un tema de desamor, de un mensaje que no se envió por miedo a que te dejaran en visto, por miedo a que te dejaran unas palomitas azules, y el video se grabó aquí mismo en Culiacán, en una casa antigua, dándole un toque antiguo, contando para ello con todo el respaldo de la disquera WMP Music, quienes me ayudaron en la producción y dirección del mismo”, detalló

Dijo además, que su proyecto como GerardoM va por buen camino, enfocado, contando con el apoyo de su público, aspecto que lo anima a seguir adelante brindándoles lo mejor de su esencia en cada tema que interpreta para ellos.

Palomita azules, dijo, ha pocos días de haber sido lanzado ha tenido buena respuesta por parte del público, por lo que le vaticina un buen futuro, agradeciendo el apoyo de todos sus seguidores, pues sin ellos no se logra nada.

“Mi objetivo en la música es muy claro, que mi música sea reconocida, que al gente me escuche, me identifique, que mis canciones las hagan suyas, quiero llegar hasta donde Dios y el público me lo permita, sé que no es fácil, abrirme camino no ha sido del todo fácil, aquí en Culiacán hay muchos grupos, solistas, una amplia variedad de opciones, pero creo que cada quien tiene su esencia, y el sol sale para todos, admiro a muchos colegas que han salido adelante, creo que todos tenemos el mismo deseo y algo que mostrar”, resaltó.

Además de conquistar México con su música, GerardoM también desea llevar su propuesta a otros países como Estados Unidos, así como Colombia, Guatemala, Venezuela, cubrir todo Latinoamérica y mucho más, y para eso está trabajando, para que su nombre suene a lo grande, y llegar lo más lejos que se pueda.

Sus redes sociales

Facebook: Gerardo Medina

Instagram: gerardomedinaa

YouTube: GerardoMVEVO

Spotify: GerardoM