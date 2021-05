El príncipe Harry de Inglaterra se unió a la realeza del pop, incluida Jennifer López, en un concierto repleto de estrellas celebrado en Los Ángeles para promover una vacunación mundial más rápida y justa contra el Covid-19.

“Vax Live: The Concert To Reunite The World” (“Vax Live: El concierto para reunir al mundo”) contó entre otros con mensajes de vídeo del papa y del presidente Joe Biden y con apariciones in situ de estrellas de Hollywood como Ben Affleck y Sean Penn.