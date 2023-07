La campaña mundial por el estreno de la cinta live action de ‘Barbie’ está en su máximo momento, aunque la historia se estrenará en las salas del cine el 20 de julio, sin embargo no llegará a Vietnam, ya que este país no dio licencia para su estreno por supuestamente transgredir su soberanía.

Hasta el momento Warner Bros. no se ha pronunciado al respecto de la censura; sin embargo, esta no es la primera película que sufre de la prohibición vietnamita por esta misma razón.

En 2019, el filme animado, Abominable, fue prohibido por mostrar el mismo mapa y en 2022 el filme Uncharted protagonizada por Tom Holland, corrió con la misma suerte.

Además, en 2020, las series Put Your Head On My Shoulder y Madam Secretary recibieron una advertencia para que retiraran las escenas que contenían el controversial mapa y en 2021, Netflix retiró la serie el Pine Gap por las mismas razones.