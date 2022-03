$!Quiere Paola Preciado ser la nueva figura del regional mexicano

Vía telefónica, la cantante oriunda de Culiacán, manifestó estar bastante emocionada por lo que ha pasado en este programa, en donde con su primera participación logró colarse hasta la semifinal.

“Estoy muy contenta, no me lo esperaba, ha pasado muy rápido, fue muy sorpresivo, pero estoy muy emocionada. Entrar a Music Battles México creo que fue una buena decisión, aunque debo confesar que me daban miedo los realities, porque no he tenido buenas experiencias, pero me animé, hice el casting, y aquí estoy”, expresó Preciado.