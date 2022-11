Pero lejos de un cálido recibimiento, la agrupación tijuanense fue el blanco de chiflidos y miles de abucheos por parte de los asistentes y fanáticos de la NFL. Para muchos esto no fue ninguna sorpresa ya que las redes sociales habían adelantado el descontento de la afición por la presencia de los mexicanos, publicó vanguardia.com

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve en Monday Night Football. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no, pues que les puedo decir no soy moneda de oro”, inició con su mensaje.

Caz también destacó que no podrían gozar del éxito que actualmente tienen sin haber superado algunos baches y descalabros en el camino, como lo fue la noche del juego.

“Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil”, agregó.

Asimismo, mandó un fuerte mensaje a todos sus detractores, con el que dejó claro que nada puede afectarlo: “Me voy contento porque sé que al final de cuentas, con el público de sus servidores, cuando quieran les llenamos el estadio”.

Por último, felicitó al guardameta de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, por su destacado papel durante el partido contra Polonia, y aunque aclaró que no tenía nada que ver con el tema se dijo fan del mexicano: “te amo perro soy tu fan”.

La respuesta por parte de sus seguidores no se hizo esperar y en tan sólo cuestión de minutos, la publicación de Caz comenzó a llenarse de mensajes positivos y felicitaciones.

“Todos esos que te abuchearon, son los que pedos no dejan de cantar”, “¡Qué ladren, es señal de que vamos avanzando! Felicidades por salir de tu zona de confort”, “Y puro Grupo Firme”, “Los muchachos y tú se merecen todo el éxito”, “El gusto se rompe en géneros. Bien por ti, por aceptar y no tirarse al drama”, son algunos comentarios que pueden leerse.