“Que viva el Rey de México”, “Siempre lo extrañaremos”. “Te extrañaremos por siempre nuestro querido Chente no es fácil ver a doña cuquita sin usted”. “Bendiciones al cielo para don Vicente”.

“Hoy termine de escuchar su último disco a mis ochentas y es un tesoro!! ¡¡¡Me encantó!!! Todas mis canciones favoritas que siempre había deseado que las hubiera cantado Vicente Fernández porque él es mi artista favorito y parece que me escucho!! Me encantó su disco y los poemas!! ¡¡Está hermoso!! Siempre será el Rey y siempre seguirá vivo en mi corazón y en mis oídos por que siempre seguiré escuchando su música, su hermosa voz!! Como él no hay dos!!!”.