Rechaza Luis de Llano uso de su imagen en serie de Timbiriche

Este reclamo reaviva una controversia pública de larga data. En 2022, la exintegrante de Timbiriche, Sasha Sokol, denunció públicamente haber sido víctima de abuso por parte del productor cuando ella era menor de edad y él era su representante. El caso generó un amplio debate sobre las relaciones de poder en la industria del entretenimiento.

”Se hace constar que se ha procedido por las vías notariales y judiciales correspondientes a notificar a la empresa, plataforma y productora, la oposición formal al uso lucrativo e inconsentido de la imagen y derechos del suscrito en cualquier obra de ficción o documental, deslindándonos de cualquier narrativa emitida de forma unilateral por dichas empresas”, se lee en el documento firmado por la representación legal de Luis de Llano.

De Llano compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, posteriormente lo borró y luego lo volvió a publicar, expresando su desacuerdo con la producción de VIX. Este reclamo se suma al de exintegrantes de la banda, quienes también se quejaron por el uso no autorizado de su imagen.

Luis de Llano notificó legalmente a la producción de la serie de Timbiriche su oposición al uso de su imagen, horas antes del preestreno. El productor se deslindó de cualquier narrativa ficcionada o documental que lo involucre, calificándolo de uso lucrativo y sin consentimiento.

El reclamo de Luis de Llano coincide con el de otros exintegrantes de Timbiriche. En un comunicado firmado por varios artistas, incluida Sasha Sokol, señalaron: “Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”.

Los exintegrantes también manifestaron que la serie se presenta como una historia ficcionada que puede mezclar hechos reales con situaciones que nunca sucedieron, destacando la importancia de esta distinción.

La serie de Timbiriche tuvo un preestreno este jueves 8 de octubre en el canal Las Estrellas, con la transmisión de los primeros dos episodios. La plataforma Vix lanzará otros dos capítulos el viernes 9 de octubre.

La producción está compuesta por un total de 8 episodios, donde se narran historias de ficción sobre los integrantes de la banda Timbiriche.

Pablo Cruz, productor ejecutivo de la serie, aclaró que la trama está inspirada, más no basada, en hechos reales. Indicó que el abordaje del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano era necesario para la trama y que lo narran con cuidado.

”Hicimos una investigación larguísima y de muy profunda sobre todo lo que es público y todo lo que todos compartimos y sabemos sobre la banda Timbiriche y sus integrantes. Tomamos toda esa información y nos inspiramos en todo eso para escribir una ficción (...) es nuestra interpretación de lo que pasó”, explicó Cruz en conferencia de prensa.

Por su parte, el actor Osvaldo Benavides, protagonista de la serie, señaló que no podían “hacer como que nada pasó” respecto a la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

Benavides descartó mencionar posibles conflictos y temas legales a los cuales podría enfrentarse la producción. Afirmó que “si la serie no expresa esto, si no hay una atención a estos temas, dejamos de lado esto que todos sabemos sobre las situaciones de abuso, que siguen existiendo, hay que ser sensibles a la realidad”, dijo en un encuentro con los medios.