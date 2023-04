“Yo soy muy malo para recibir reconocimiento. Sinceramente no estuve en este negocio para eso, nunca estuve en este negocio para esto. Todos los recibo con gran humildad, pero me siento raro, pues sigo trabajando, sigo sembrando . Yo me siento como que voy empezando”, dijo Pepe Aguilar en conferencia de prensa.

Durante el evento, fue su hija Ángela Aguilar quien le entregó el reconocimiento a su padre, resaltando el respeto, admiración y cariño hacia él.

“Cuando era niña no sabía que quería ser, pero sabía que quería ser como él, mi padre ha vendido millones de discos, más de 20 números uno en las listas de popularidades, es compositor, productor, cantante, empresario, y sobre todo un gran hombre, y tengo el enorme privilegio y el gran orgullo de reconocer al máximo representante de la música mexicana, es el hombre que más admiro, que más amo, el artista que mejor nombre le ha puesto a México, mi padre y mi héroe”, resaltó Ángela en su discurso.

En su discurso, Pepe Aguilar agradeció al público sus aplausos, además de señalar que recibe el premio con toda la humildad del mundo y el mayor de los agradecimientos.

“Definitivamente es algo que no siento que merezca en lo personal, porque yo lo único que he hecho en esta vida es seguir mi corazón, y seguir mi pasión, y esta es por la música de México, sinceramente si es legado o no lo es, yo lo único que les digo, es que mientras Dios me lo permita voy a seguir haciendo lo que el corazón me dice, y este siempre me dice que respete mis tradiciones, que siga adelante con la música de México que es el mariachi, la banda, la música norteña, y el legado es precisamente ese, más que una persona es esa energía que significa la música regional mexicana, y ¡Viva México!