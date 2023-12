El actor aprovechó su discurso para dedicar unas emotivas palabras al actor Matthew Perry quien perdió la vida el pasado mes de octubre y con quien trabajó en la cinta 17 otra vez.

“Realmente también quiero mencionar a alguien que no está aquí hoy, y ese es Matthew Perry, quien fue muy amable y generoso conmigo mientras trabajábamos juntos en 17 otra vez, fue una experiencia muy divertida y realmente me impulsó y me motivó de muchas maneras. Realmente me empujó al siguiente capítulo de mi carrera y por eso, muchas gracias Matthew. Pensé mucho en ti hoy”, dijo el actor de 36 años de edad.