“Siempre escribo por nosotras, por ustedes. Por las que me quieren y las que no. En contra de lo que ya no se tolerará más. Cantar, componer y dárselos para que sirva y les resuene en el corazón. La música es mi colaboración. Por Camila que nunca me voy a olvidar y por ustedes. Celebramos las que estamos, celebramos un derecho que no se debería celebrar, estar vivas y poder hablar. Luchamos por las que no están y para que nunca falte una más

Además de sus emotivas palabras a favor de la mujer y su lucha, Cazzu compartió en las historias de la plataforma varias publicaciones sobre el Día Internacional de la Mujer.