En otro de los clips, se puede escuchar al intérprete de Chale, decir “Siempre he creído que una gran canción , si vibro con el artista y hay ese algo que no te da la consola y no te lo da otra cosa, creo que las cosas bien hechas, tarde que temprano van a tomar su lugar”.

El video oficial se grabó en la Ciudad de México, teniendo como escenario los canales de Xochimilco, quienes (Edén Muñoz y Piso 21) van abordo de una tradicional y colorida trajinera, interpretando el tema mientras disfrutan del recorrido turístico y todos sus atractivos visuales, y gastronómicos que este ofrece.

”Y yo por bandido la perdí, y ahora que la sufro ya no puedo ni llamarla, tiene a otro durmiendo en mi lado de la cama, pa olvidarme de ella me toca beberla, después de este traigan la de Hennesy”, versa la letra de la canción.