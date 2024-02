Más de medio siglo después, el cantante Paul McCartney recuperó un bajo de la marca Höfner que le fue robado, luegi de una investigación que el año pasado inició la marca de instrumentos.

La guitarra fue comprada por McCartney en 1961, mucho antes de saltar a la fama con los Beatles, que en ese momento ya existían y estaban de gira por pequeños clubes en Alemania.

El bajo Höfner es parecido al violín y ha estado vinculado a McCartney, quien pagó 30 libras esterlinas (650 pesos mexicanos) hace 63 años por él, y que hoy su precio andaría en 800 libras (alrededor de 17 mil 500 pesos mexicanos).

Según el diario The Guardian, que el instrumento podría alcanzar los 10 millones de libras en subasta.

De acuerdo con eleconomista.com, McCartney usó ese instrumento y se le identificó con él durante su carrera con The Beatles. Lo llevó en sus estancias en Hamburgo, lo usó en los primeros álbumes: Please Please Me y With The Beatles y es el que se escucha desde las primeras notas de “Love Me Do”, “Twist and Shout”, “She Loves You” y más canciones.

También lo tocó en el Show de Ed Sullivan, en el concierto del Shea Stadium en, 1965 y con el que tocó en el último concierto en la azotea de los estudios Abbey Road, el 30 de enero de 1969.