Reese Witherspoon vende parte de su productora y aumenta su fortuna

Reese Witherspoon se convierte en una de las actrices más ricas del mundo al vender parte de su productora; fundó Hello Sunshine en 2016. Aunque ahora se ha deshecho de una parte de ella, seguirá tomando decisiones ejecutivas.

A sus 45 años una de las mujeres más capaces de Hollywood y de la industria del entretenimiento global. Y ahora ha dado un paso más en su escala de poder gracias a la millonaria venta de una parte de su productora Hello Sunshine, dio a conocer El País.

Harta de no encontrar guiones ni papeles pensados para mujeres, la actriz fundó Hello Sunshine a mediados de 2016, y gracias a ella ha producido éxitos como la segunda temporada de la serie de HBO Big Little Lies y Little Fires Everywhere, de Amazon. Ahora quiere ensanchar las miras de su empresa en un gesto que demuestra su visión; soltando un poco de ella.

La actriz ha decidido vender una parte de su empresa y lo ha hecho por nada menos que 900 millones de dólares según afirman fuentes cercanas a la empresa a medios como el diario The Wall Street Journal o la cadena estadounidense CNBC.

Esta venta de Witherspoon, según Forbes, la convirtió en la actriz más rica del planeta. Los compradores son dos socios que a su vez están respaldados por el fondo de capital Blackstone, que según The Wall Street Journal habría gastado 500 millones de dólares en hacerse con las acciones de Hello Sunshine que tenían otros inversores, aunque Witherspoon y algunos socios mantendrán las suyas; ella en concreto al menos un 18%, según Forbes.

Los nuevos inversores son dos ex ejecutivos de Disney y de TikTok llamados Kevin Mayer y Tom Staggs. No es de extrañar su interés por aliarse con Witherspoon, quien ha sabido acertar a la hora de ofrecer un contenido que gusta, entretiene y, a la vez, es de calidad.

El emporio de Witherspoon es tan poderoso que, según CNBC, ha recibido muchas ofertas nada desdeñables, entre ellas de Apple. Su olfato a la hora de elegir proyectos no se va a perder, porque tanto la actriz como la directora general de la empresa, Sarah Harden, mantendrán sus puestos y seguirán tomando decisiones creativas y ejecutivas.

Según han expresado los dos nuevos compradores en un comunicado, su plataforma quiere “acoger una cultura única y de ayuda al creador que proporcione a la élite del talento los recursos que necesita para crear y capitalizar sus mejores trabajos, los más creativos”. “Estamos deseando que Reese, Sarah y su equipo de primer nivel sigan produciendo e identificando contenido dinámico y comprometido los próximos años”, asegura el dúo sobre la empresa. Hello Sunshine pasará en breve a formar parte de la cartera de Mayer y Staggs, una nueva empresa que aún no tiene nombre.

La protagonista de Una rubia muy legal, y ganadora de un Óscar por En la cuerda floja hace 15 años ha sabido cómo ser algo más que una actriz y se ha convertido en una de las empresarias más poderosas de la industria del entretenimiento, que ya le reconoce sus méritos. El pasado mes de abril la revista Time le dedicaba su portada y la situaba como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.