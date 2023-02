“La palabra mas bonita que existe es: Gracias. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, música. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy Gracias” añadió en la descripción de su publicación.

Asimismo, volvió a modificar el estado de su cuenta, es decir, de público a privado; sin embargo, sus publicaciones pasadas fueron eliminadas por el interprete, con lo cual dejo en claro que su etapa con “Un verano sin ti” terminó.

La participación de Bad Bunny en la edición número 65 de los premios de la Academia de la Grabación estadounidense destacó por poner a bailar a todos los invitados con sus temas El apagón y Después de la playa.