Las acusaciones que se habían extendido por varios años, dañaron gravemente la imagen pública del oscarizado actor, a tal grado que tuvo que abandonar uno de sus proyectos más importantes de su carrera, House of Cards y posterior a eso la industria hollywoodense terminó por darle la espalda.

No obstante, un nuevo comienzo se ve en el horizonte de Spacey tras ser encontrado inocente, pues al parecer, ya prepara su regreso a la pantalla grande, señaló infobae.com

Esta no es la única cinta que Spacey ya tiene contemplada. En 2021 comenzaron las grabaciones de Peter Five Eight, una cinta de suspenso que muestra el lado oscuro de una pacífica comunidad en las montañas. Se espera que la cinta llegue en agosto de este año, y el mismo director, Michael Zaiko Hall, aseguró que trabajar con el actor (a pesar de que se encontraba envuelto en cientos de críticas), fue una experiencia muy divertida.