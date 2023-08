A 4 días del fallecimiento de su hija María Fernanda de 21 años, Luis Ángel “El Flaco” regresó a los escenarios para cumplir con su agenda de conciertos en Estados Unidos.

El cantante no pudo contenerse y rompió en llanto al dedicarle una canción a la joven que falleció ahogada en una playa de Mazatlán, Sinaloa.

Durante su presentación, el ex vocalista de la banda Recoditos agradeció a su público por las muestras de cariño y el apoyo que le han brindado a través de redes sociales durante este complicado momento que atraviesa.

“Yo sé que han escuchado esta frase: ‘El show debe continuar’, pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabrón como lo que me acaba de pasar, pero dije yo: ‘Mi gente no tiene la culpa, al contrario son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo”, dijo durante su presentación.