Apple TV+ ha lanzado el tráiler de su nueva serie titulada Palm Royale, protagonizada y producida por Kristen Wiig y la ganadora del Óscar Laura Dern, quien también tiene un papel dentro de la misma.

El elenco está repleto de estrellas y en ella se incluye el ídolo latino Ricky Martin, quien compartirá créditos con figuras como Allison Janney, Josh Lucas, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, entre otras estrellas que especiales que irán apareciendo durante la serie.

El astro puertorriqueño interpretará al personaje de Robert en esta comedia, basada en la novela Mr. and Mrs. American Pie de Juliet McDaniel, por lo que Palm Royale marca el primer proyecto televisivo del cantante desde aquella participación en el drama de Ryan Murphy The Assassination of Gianni Versace en FX, donde el cantante dio vida a Antonio D’Amico.