En una reciente entrevista el intérprete de temas como OMG, My Boo y de Yeah! dijo en una entrevista con Good Morning America es que estos meses de preparación y ensayos del show se enfocó en rendir homenaje a los artistas afroamericanos.

Usher no solo es uno de los nombres más importantes en el género, sino también uno de los más populares. Con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo, y una carrera en la que ha coleccionado decenas de premios, este artista trae consigo un legado que promete estar a la par de las estrellas que le precedieron en el evento.

Posible setlist de Usher en espectáculo

Para su presentación en el medio tiempo, Usher lanzará un remix de sus mayores éxitos y tal vez algún tema de su nuevo disco ‘Coming’. Su estilo soul y R&B lo conjugará con ritmos más movidos para que las millones de personas que lo vean traten de bailar al ritmo de sus canciones.

-Love in This Club

-U Remind Me

-Don’t Look

-Down

-OMG

-My Boo

-Yeah

-DJ got us fallin’ in love.

Los temas antes mencionados están llenos de sorpresas, pues muchos tiene alguna colaboración, así que no es de esperarse que sobre el escenario se puedan ver a invitados como Young Jeezy, Martin Garrix,Will.i.am, Alicia Keys, Lil Jon, Ludacris y Pitbull, sin embargo, los artistas que ya fueron confirmados junto a usher serán Post Malone, Reba McEntire y Andra Day.

El Super Bowl LVIII entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers está programado para este domingo 11 de febrero, con la patada inicial a las 17:40 horas, tiempo del centro de México.