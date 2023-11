Will Smith se encuentra dentro de otra polémica que involucra detalles de su vida privada. Bilaal, quien fuera su asistente en los años 90, dijo que encontró al actor de 55 años teniendo relaciones sexuales con Duane Martín, durante un rodaje de El Príncipe del Rap. Ante estas declaraciones, Jada Pinkett Smith no dejó pasar mucho tiempo e hizo pública su opinión al respecto.

“Una cosa es tener tu opinión sobre alguien, que puede ser positiva o negativa. Y otra muy distinta es inventar historias lascivas y maliciosas. Es ridículo lo que dijo”, señala Jada Pinkett Smith en el programa de radio The Breakfast Club, según reseña Page Six.

“Vamos a emprender acciones legales”, añadió muy molesta la esposa de Will, en el mismo espacio radial. Bilaal, un antiguo amigo y ex asistente de Will Smith, afirmó durante una entrevista en el programa de Tasha K que presenció personalmente a Will y Duane teniendo relaciones íntimas en un sofá.