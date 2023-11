Roberto Tapia

El cantante sinaloense Roberto Tapia, fue otra de las figuras que también se sumó a Culiacán Deluxe 2, con sus amigos de La Ventaja, quien compartió su agradecimiento a sus amigos por esta invitación.

“Esta invitación para mí significa mucho porque marca mi regreso a los escenarios, después de seis años de estar inactivo por causa de una depresión, que me hacía sentir querer dejar la música, sigo trabajando en ello, pero me siento muy contento porque antes de esta colaboración con La Ventaja, viene un nuevo sencillo, un corrido de mi autoría titulado La Tostada CH, a dueto con mis amigos Larry Hernández y Panter Bélico”, detalló Tapia.

Señaló que continua al frente de su empresa Tapia Entertainment, la cual apoya a muchos talentos, siendo la primera empresa que verdaderamente se abre a capa y espada con sus artistas, donde no hay un contrato, y la música es del grupo, y donde no se les quita nada.

“Creo que por primera vez, en la historia de mi carrera voy a ser el dueño de mi música. Regresar después de seis años me ha costado trabajo, si bien no me retiré al 1000 por ciento, lo hice porque llegó un momento en que ya no lo hacía por gusto, llegué incluso a aborrecer la música, no me sentía feliz, viví emociones muy feas, pero estoy trabajando en ello, tomando terapias, meditación, solo quien la padece sabe lo que siente, pero aquí estamos, no me rindo, quiero retomar de nuevo los escenarios y encontrar de nuevo esa felicidad, hoy me siento bien”.