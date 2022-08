Revela Edén Muñoz que sufre fuerte depresión

Hace un tiempo, Edén Muñoz reveló que haber estado encerrado a causa de la pandemia y contagiarse de Covid-19, fue algo que lo marcó de manera significativa porque le dejó algunas secuelas a nivel emocional y mental que desataron una enorme depresión que lo llevó incluso a considerar el suicidio. Ahora, el cantante relata cómo ha sobrellevado esta condición de salud.

“De repente, cuando la gente no sabe identificar que es un problema, y es un problema muy normal, es como cuando te da gripa”, advirtió Muñoz a los medios de comunicación. “Puedo decirles que es más común que te dé depresión, que te deprimas, que te sientas triste a que te dé gripa. El detalle es cuando dejas que crezca”, publicó peoplenspanol.com

El intérprete de Si te pudiera mentir, aseguró que fue difícil lidiar con un cambio de vida tan drástico y, al mismo tiempo, lidiar con la enfermedad de su hijo Matías, quien, en 2021, debió permanecer en el hospital a solo un mes de nacido.

“Siempre he vivido en la calle, en los hoteles, he andado para arriba y abajo por la gira, de repente como que te encierren en tu casa, a mí si me pegó súper duro”, confesó. “Además, me tocó lo de mi hijo, como que se me vino el mundo encima”, dijo.

Pese a lo complicado de su situación, Edén Muñoz no se dejó vencer y buscó ayuda profesional para salir adelante y se siente cada día mejor.

“De repente, conocí la terapia y es una de esas alternativas que están a la mano como respirar, como conocer tu cuerpo o saber cuando tu cuerpo te está pidiendo algo o te está diciendo ‘párale, ‘duerme’ o ‘come’”, enfatizó. “Si no tengo paz mental, tampoco se la puedo dar a mis hijos, luego van a ser un relajo en su vida, hay que empezar por uno mismo, uno debe ser el templo, siempre”.