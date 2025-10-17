Revela el reparto completo de ‘Euphoria Temporada 3’

Anteriormente, ya se había anunciado el regreso del elenco principal: Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Eric Dane (Cal Jacobs), Jacob Elordi (Nate Jacobs), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Colman Domingo (Ali Muhhamed), Martha Kelly (Laurie) y Chloe Cherry (Faye).

En la primavera del 2026 llegará la tercera temporada de ‘Euphoria’ a la plataforma HBO Max, confirmó la empresa a través de sus redes sociales.

Ahora, HBO confirma que al reparto de Euphoria Temporada 3 también regresan Dominic Fike (Elliot), Nika King (Leslie Bennet), Melvin “Bonez” Estes (Bruce), Daeg Faerch (Mitch), Paula Marshall (Marsha Jacobs), Zak Steiner (Aaron Jacobs), Alanna Ubach (Suze Howard) y Sophia Rose Wilson (“BB” Brooks).

La serie conocida por su estética diferente, su narrativa emocional y su retrato de la adolescencia, ha logrado marcar una generación. Sin embargo, Levinson, quien es el creador, escrito y director de la misma; quiere llevar a sus personajes más allá de la secundaria, explorando ahora las complejidades de la adultez temprana con decisiones, pérdidas, adicciones y la búsqueda de identidad en un mundo cada vez más confuso.

La tercera temporada está prevista para estrenarse en la primavera de 2026, con un tono más maduro, un salto temporal en la trama y un elenco reforzado con figuras que nadie esperaba ver en el universo de Sam Levinson.

Zendaya retoma su papel como Rue Bennett, la compleja protagonista cuya lucha contra las adicciones continúa siendo el eje emocional de la historia.

Junto a ella regresan Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi) y Eric Dane (Cal).

También se confirma el regreso de Colman Domingo, Nika King, Martha Kelly y Chloe Cherry, figuras que aportarán continuidad a la serie.

Una incorporación importante es la de Rosalía, en especial debido a la manera en la que se ha relacionado con Hunter.

Si algo ha sorprendido a los fans de la producción, es la lista de 18 nuevas incorporaciones que cambiarán la narrativa.

Ellos son Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Eli Roth, Danielle Deadwyler, Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell.