Luego de que Jennifer Lopez se casó con Ben Affleck en una ceremonia privada y con selectos invitados, la famosa se ha mostrado imparable en cuestiones de su carrera artística, pues está por regresar a la industria musical como las grandes estrellas, con un nuevo álbum musical.

Fue en noviembre pasado cuando Jennifer Lopez anunció por medio de sus redes sociales que lanzaría el álbum musical This Is Me... Now, el cual sería una continuación de su tercer álbum de estudio, This Is Me... Then, el cual lanzó en el 2002, explicó telemundo.com

“Mi próximo álbum, This Is Me... Now, saldrá este verano”, dijo la famosa en un video promocional de Spotify. “Sí, lo oíste aquí primero. Estoy súper emocionada. Spotify está comenzando a implementar estas páginas para más artistas en todo el mundo, permitiéndoles traer su propia estrategia personalizada a todos y cada uno de los álbumes”, agregó.