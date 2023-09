¿Qué pasó con Mera? Se preguntaron miles de fans que ya vieron el adelanto. La película se estrena el 20 de diciembre de este mismo 2023 y vendrá en formato IMAX según informó Warner Bros y durante su rodaje se rumoró que Amber Heard no sería parte de la secuela.

DC Comics sorprendió a sus fans con la publicación del primer adelanto de Aquaman 2 , que en realidad se llama Aquaman y el Reino Perdido, donde una vez más se podrá ver a Jason Momoa, como el superhéroe acuático, Patrick Wilson como Orm y Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta fueron los focos principales del adelanto, pero la actriz Amber Heard, no aparece.

Las polémicas de su juicio contra su ex pareja, Johnny Depp la persiguieron hasta el inicio de los trabajos para Aquaman 2, pero Warner no la descartó y si no apareció en este adelanto fue por mera coincidencia. El personaje de Amber será, al igual que en la primera entrega, importante.