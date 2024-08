Desde que se habló de un enlace nupcial en Italia entre Aguilar y Christian y posteriormente la boda por el civil en Morelos, México, distintos medios y periodistas han han comentado la posibilidad de que la cantante estuviera embarazada.

Rumor que fue reforzado por la sorpresiva ceremonia ya que de acuerdo a otra conversación entre la periodista Flor Rubio y su compañero Ricardo Casares, la edad que tiene al menos la integrante de la dinastía Aguilar, provoca cierto desconcierto. “De pronto esta boda lo hace a uno pensar que se casaron tan pronto porque ella está embarazada”, dijo.

René Franco es otro de los periodistas que compartió su punto de vista acerca de que Pepe Aguilar haya permitido que la joven intérprete de Llorona, se casara tan rápido apuntaba a un embarazo.

“Yo creo que Ángela en una de esas se embarazó para que Pepe (Aguilar) no le dijera que no. Esa es mi especulación en mi mente: ‘ah no, es que no me lo quites papá, estoy embarazada’ y la única reacción lógica del señor Aguilar es ‘pues te casas’”, señaló el periodista