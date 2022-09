El reconocido intérprete, pianista, compositor y músico británico de 75 años ofreció un concierto el pasado jueves 8 de septiembre, día en que murió la Reina Isabel II, en Toronto, Canadá.

Como era de esperarse, interrumpió su show para externar unas palabras en memoria de la monarca, quien lo nombró caballero en 1998 por su labor artística y altruista en diversas casusas, principalmente contra el VIH.

Desde su piano y con un retrato de su majestad proyectado las grandes pantallas del recinto, Elton John reconoció que formó una parte muy importante en su vida, no sólo porque dirigió su país natal, también porque lo inspiró desde su juventud.

“Condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia y con un cariño genuino, tengo 75 años, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté, pero me alegro de que esté en paz. Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Ha trabajado muy duro”, expresó.

Entre aplausos y gritos del público, Sir Elton John continuó su presentación y cantó Don’t let the sun go down on me en memoria de la monarca. El cantante también se pronunció al respecto en redes sociales, donde a través de un breve comunicado, se solidarizó con la Familia Real y enalteció el ímpetu que tuvo la reina durante su mandato.

“Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Ella fue una presencia inspiradora y condujo al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y genuina calidez”, resaltó Elton John.