$!Rosalía presume su visita a la Ciudad de México

Rosalía Vila Tobella mejor conocida solamente como Rosalía o “La Rosalía” se encuentra de visita en la bella Ciudad de México, y aunque no ha revelado los detalles o motivos reales de su visita a la capital de nuestro país, la española ya probó un poquito de nuestra gastronomía.

Y es que llegar a CDMX y no comer unos deliciosos tacos acompañados de una salsa picosita es como no haber estado presente y eso lo sabe la intérprete de Con altura, por eso mismo no pudo resistirse a comerse unos ricos tacos. Difundió El Heraldo de México.

Lo presume en redes sociales

Así como su llegada a nuestro país, Rosalía presumió que ya es toda una experta comiendo tacos y salsas picosas pues así lo compartió en sus historias de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en lo que compartió en sus redes sociales, la cantante de origen español estuvo paseando por la colonia Roma y fue ahí que fue a la taquería Orinoco en donde degustó uno de los platillos tradicionales de la capital de nuestro país.