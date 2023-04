“Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo. Gracias @penelopecruzoficial, por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder el comienzo de nuestra amistad y mi carrera y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo”, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram.

Pedro Pascal no ha respondido públicamente por el nombramiento de la revista sin embargo si compartió las fotografías que le tomaron y una captura de su nombramiento. Hace días Pascal fue la portada de la Revista Esquire en donde habló de su carrera y su futuro en la pantalla con uno de sus proyectos más exitosos The Last Of Us.

En la lista de los más influyentes también figuran personalidades como Jennifer Coolidge, Britney Griner, Ke Huy Quan, Doja Cat, Bob Iger, Michael B. Jordan, entre otras figuras del espectáculo, política, y más.