Sandra Bullock destaca la existencia de Netflix: ‘mucha gente no estaría trabajando’

Aunque es una de las actrices más conocidas de Hollywood, Sandra Bullock reconoció que de no ser por Netflix, mucha gente ni siquiera estaría trabajando en la industria del cine, incluyéndola a ella.

En entrevista para The Hollywood Reporter, la actriz que protagoniza Bird Box, una de las películas más vistas en la historia de Netflix, destacó que si no fuera por la existencia de la plataforma de streaming, las cosas serían más difíciles.

“Son buenos para los artistas. Son buenos para los cineastas. Si no fuera por Netflix, mucha gente no estaría trabajando. Sus historias no serían contadas. ¿Quién iba a pensar que yo, como mujer, seguiría trabajando a estas alturas? Habría estado en el pasto de las vacas. Es cierto”, difundió milenio.com.