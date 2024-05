Dua Lipa estrenó Radical Optimism, y rápidamente colocó siete de los once temas de su tercer álbum, en la tabla global de Spotify.

El resto del álbum, no se distancia demasiado del sonido de dichos lanzamientos. Desde la pista inicial, “End Of An Era” se puede apreciar un sentimiento de liberación y, como dice el título del disco, optimismo radical.

Debuts globales de ‘Radical Optimism’:

#34. Illusion — 2.9M

#40. These Walls — 2.77M

#41. Houdini — 2.74M

#42. Training Season — 2.72M

#91. End Of An Era — 1.79M

#155. Whatcha Doing — 1.46M

#184. Falling Forever — 1,38M