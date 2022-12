$!Se disculpa Julión Álvarez por cantar ebrio en Palenque de Querétaro

Según explicó, luego de ofrecer tres presentaciones y con lleno total, recibió la visita sorpresa de Ricardo Álvarez y grupo Traviezos de La Zierra, quienes le interpretaron la canción que le compusieron basado en la situación que vivió durante cinco años, “A mi paso”, y que truncó temporalmente su carrera musical.

“Les comparto... me la cantan, me ganó el sentimiento. Días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar... (no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza”, detalló Julión Álvarez.

También dijo que disfrutó mucho de esa presentación a pesar de todo, y que esperaba que pudieran entender que, como cualquier otra persona, sigue cometiendo errores.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece y respeto y acepto la crítica”, redactó el cantante.

Aseguró que a nadie le desea todo lo que tuvo que vivir y lo que ello le generó a todos los que estaban relacionados con él, como familiares, amigos y compañeros de trabajo.