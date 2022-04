$!Seguidores de Grupo Firme señalan discriminación hacia la banda en el Coachella 2022

Para las personas que no pueden acudir de forma presencial al Coachella, las presentaciones se transmitieron por el canal de YouTube del festival, pero para sorpresa de los fans de Grupo Firme, no encontraron dicha transmisión y señalaron “latinofobia” en contra de los intérpretes de Ya supérame.

Mientras la agrupación deleitaba a los asistentes del festival en el escenario, sus fans emitieron comentarios como:

“Tres canales de Coachella en YouTube y Grupo Firme no será transmitido en ninguno? LATINOFOBIA”, “quiero ver a grupo firme en coachella pero no encuentro ningún live y youtube no lo trasmitirá” y “O sea Grupo Firme está haciendo historia y no los van a pasar? @YouTube @coachella”.

Para los admiradores de Grupo Firme les pareció que la banda encabezada por Eduin Caz estaba sufriendo de un acto de discriminación, pues todos los demás músicos, artistas y bandas sí fueron transmitidos por Internet.

“Si se considera que la agrupación tocó en el escenario principal, es raro que no lo hayan puesto, cule... racistas”, comentó un internauta en Twitter.

Por su parte, el canal de YouTube de Coachella informó que la transmisión de Grupo Firme se llevaría a cabo en el segundo fin de semana del festival, es decir, algún día entre el 21 y el 24 de abril.

Los reclamos sobre racismo, discriminación y latinofobia llegaron a oídos de los músicos de Grupo Firme, por lo que emitieron un mensaje a sus admiradores en su cuenta de Instagram, en el breve texto, dejaron en claro que el Coachella había sido una experiencia memorable y a la vez, les dieron las gracias.