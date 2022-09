Shakira rompe el silencio y se sincera: habla de su ruptura, de sus hijos, de su vida

“Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al futbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, publicó ELLE.

Sobre la ruptura y de cómo terminaron las cosas y se sienten ellos como ex pareja, señaló que Piqué es el padre de sus hijos y tendrán un trabajo que hacer para ellos.

“Tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”.

Shakira compartió su idea del dolor y la resiliencia y de cómo lo gestiona.

“Creo que las mujeres tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que si me preguntas cómo gestiono esto.... Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento”.

Consideró el acoso mediático un circo total que no les permite tener una vida normal a ella y sus hijos.

“No hay un lugar donde pueda esconderme de los fotógrafos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida”, compartió en la entrevista para la revista.

“El trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasivo para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total”

Al abordar el tema de la acusación de fraude a Hacienda, señaló que ir a juicio es para ella una cuestión de principios, incluso sin pruebas que respalden esas afirmaciones y que se haya recurrido a una campaña de prensa lasciva para tratar de influir en la gente y ejercer presión en los medios junto con la amenaza de daños a la reputación para forzar acuerdos de conciliación.

“Es bien sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo no solo con personas conocidas como yo, sino que también sucede injustamente con otros contribuyentes anónimos. Pero confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor”.

Finalmente sobre su idea de estar en pareja, aseguró que puede estar sola, aunque toda su vida ha estado en relaciones, pues pensaba que ese era el estado ideal para una persona.

“Pero en este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y mis amigos”.

Y sobre el futuro fue directa.

“Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa”.