La estrella mexicana y ganador del Latin Grammy, Carín León y el artista de R&B Leon Bridges estrenan su nuevo sencillo titulado It Was Always You (Siempre Fuiste Tú), una colaboración innovadora que representa un cruce entre el R&B estadounidense y la música regional mexicana.

Producida por Edgar Barrera y Casta, la canción presenta la triunfante historia de un amante despreciado que finalmente aprende a perdonarse a sí mismo y se da cuenta de que la culpa de su desamor la tiene solo una persona: su ex.