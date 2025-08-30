Sufre Anne Hathaway aparatosa caída en filmación de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Anne Hathaway se encuentra trabajando en la filmación de El Diablo Viste a la Moda 2. Hace apenas un mes, las redes sociales se llenaron de las primeras imágenes de la actriz de 42 años en el set. Ahora, un video está circulando en Internet mostrando un inesperado momento durante las grabaciones. En las imágenes, se puede ver a Hathaway tropezando y cayendo por unas escaleras. Vestida con un top transparente de manga larga a cuadros y una falda negra plisada, la actriz bajaba las escaleras cuando uno de los tacones de sus zapatos plateados con tiras se soltó, provocando la caída.

Afortunadamente, la ganadora del Oscar se recuperó rápidamente gracias a su experiencia. Se le vio sosteniendo medio bagel en la mano y sonriendo, un gesto que conquistó a sus fans. Incluso mostró plena seguridad al ponerse de pie con los brazos extendidos, como si nada hubiera pasado. Aunque el video no deja claro si la caída fue parte del guion, medios como People reportaron que Hathaway aseguró a los presentes: “¡Estoy bien!”. Además, mantuvo una charla relajada con el equipo de producción mientras se reincorporaba, señala milenio.com

Cual diva, tras su caída simplemente se levanta y posa.

El pie de foto del video compartido en una cuenta de X decía: “Annie se cayó hoy y se rompió uno de sus tacones durante la filmación de El Diablo Viste a la Moda 2, pero está bien”. Los seguidores reaccionaron con mensajes de admiración y nostalgia. Algunos recordaron un episodio similar hace 24 años, durante la filmación de The Princess Diaries, donde también cayó, pero siguió actuando con gracia. En esta secuela, Hathaway retomará su papel de Andy Sachs, ahora en una versión más madura del personaje. Junto a ella regresarán Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, mientras que Kenneth Branagh se une al elenco. La película tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026.