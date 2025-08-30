Sufre Anne Hathaway aparatosa caída en filmación de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Anne Hathaway se encuentra trabajando en la filmación de El Diablo Viste a la Moda 2. Hace apenas un mes, las redes sociales se llenaron de las primeras imágenes de la actriz de 42 años en el set. Ahora, un video está circulando en Internet mostrando un inesperado momento durante las grabaciones.
En las imágenes, se puede ver a Hathaway tropezando y cayendo por unas escaleras. Vestida con un top transparente de manga larga a cuadros y una falda negra plisada, la actriz bajaba las escaleras cuando uno de los tacones de sus zapatos plateados con tiras se soltó, provocando la caída.
Afortunadamente, la ganadora del Oscar se recuperó rápidamente gracias a su experiencia. Se le vio sosteniendo medio bagel en la mano y sonriendo, un gesto que conquistó a sus fans. Incluso mostró plena seguridad al ponerse de pie con los brazos extendidos, como si nada hubiera pasado.
Aunque el video no deja claro si la caída fue parte del guion, medios como People reportaron que Hathaway aseguró a los presentes: “¡Estoy bien!”. Además, mantuvo una charla relajada con el equipo de producción mientras se reincorporaba, señala milenio.com
El pie de foto del video compartido en una cuenta de X decía: “Annie se cayó hoy y se rompió uno de sus tacones durante la filmación de El Diablo Viste a la Moda 2, pero está bien”.
Los seguidores reaccionaron con mensajes de admiración y nostalgia. Algunos recordaron un episodio similar hace 24 años, durante la filmación de The Princess Diaries, donde también cayó, pero siguió actuando con gracia.
En esta secuela, Hathaway retomará su papel de Andy Sachs, ahora en una versión más madura del personaje. Junto a ella regresarán Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, mientras que Kenneth Branagh se une al elenco. La película tiene previsto su estreno el 1 de mayo de 2026.
Casi dos décadas después de su estreno original en 2006, la aclamada película El Diablo Viste a la Moda tendrá una secuela, confirmando el regreso del universo de Runway a las pantallas de cine.
La primera entrega se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, recaudando 326.7 millones de dólares globalmente y obteniendo múltiples reconocimientos, incluyendo una nominación al Oscar para Meryl Streep como Mejor Actriz y otra por su elogiado diseño de vestuario.
Las icónicas frases de Miranda Priestly y otros momentos clave permanecen frescos en la memoria de los fans, especialmente dentro del mundo de la moda.
Esta continuación será desarrollada por Disney y contará con el equipo creativo original. Wendy Finerman regresará como productora y Aline Brosh McKenna como guionista, quien también adaptó el libro homónimo de Lauren Weisberger para la primera película.