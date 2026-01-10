Sufre Pedro Pascal sufre accidente en el set de Avengers: Doomsday

Una de las películas más esperadas de este año es la de Avengers: Doomsday, la cual se estrenará a finales de 2026 y que ya ha liberado algunos avances en los que veremos el regreso de varios personajes, incluyendo los icónicos X-Men.
Pero es precisamente Alan Cumming, quien dio vida a Nightcrawler y regresará para este proyecto cinematográfico, el que dio a conocer que durante las grabaciones de la cinta el actor Pedro Pascal sufrió una lesión mientras se encontraba en el set.
En una reciente entrevista para el programa de Jimmy Kimmel fue Alan Cumming el que habló de cómo él le causó una lesión a Pedro Pascal, lo que se tomó con humor.
“Pero lo que fue gracioso fue... mi primera escena con Pedro. Él se lastimó el cuello y tuvo que irse a casa. Así que, de verdad, yo ‘rompí’ a Pedro”.
Ante esto, el conductor mencionó con sorpresa: “El Sr. Fantástico, se lastimó el cuello. Pensé que estaba hecho de goma. Eso no tiene ningún sentido”, dijo.
Para Alan Cumming fue complicado explicar lo que sucedió para que el actor de origen chileno tuviera que ser mandado a casa tras la lesión, señala milenio.com
Cabe señalar que la lesión de Pedro Pascal no se trató de nada grave, por lo que no sufrieron contratiempos en las grabaciones, mientras que el actor no reveló más sobre en qué escena fue que se lastimó el Sr. Fantástico.
Para saber qué fue lo que ocurrió y cuál será la interacción entre los X-Men y los 4 Fantásticos, habrá que esperar al estreno, ya que Marvel confirmó que Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.