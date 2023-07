La artista colombiana Shakira aprovechó su estancia en Costa Rica el país centroamericano para disfrutar de otra de sus pasiones: el surf.

La ex de Piqué fue captada mientras intentaba dominar las olas, sin embargo, en esa ocasión no fue tan sencillo, según reportó la agencia The Grosby Group.

De acuerdo con la información trascendida, Shakira se cayó de la tabla, por lo cual fue sacada del agua por su instructor, situación que no fue grave y solo quedó en un mal recuerdo y una gran hematoma, señaló univision.com