Transformers: Rise of the Beasts fue la película más taquillera en Estados Unidos este fin de semana, ganándole a Spider-Man: Across the Spider-Verse, según cifras de los estudios divulgadas este domingo. Transformers, el séptimo capítulo de la serie, obtuvo 60.5 millones de dólares contra los 55.4 millones del Spider-Verse que estaba en su segundo fin de semana.

Paramount Pictures exhibió Rise of the Beasts en 3 mil 678 cines empezando con los preestrenos del pasado jueves. Sin embargo, la crítica no fue muy positiva para la película, que obtuvo un 52 por ciento en Rotten Tomatoes, detalló vanguardia.com Si bien un estreno de 60.5 millones de dólares parece poca cosa para una película que tuvo un presupuesto de producción de 200 millones, Rise of the Beasts es una película que recaudará la mayoría de su dinero en el extranjero.