Dice un dicho por ahí que “Lo que te choca, te checa’, y esto viene alusión a la reciente publicación que realizó el cantante Eduin Caz en su cuenta de Instagram, donde se le ve luciendo un look con trenzas, mientras acude a ejercitarse, para después grabarse subiendo a su auto, una Urus Lamborghini, acción que muchos usuarios calificaron como ridículo por su peinado y presumido.

Mientras el líder de Grupo Firme disfruta su auto escuchando su tema Felicidades, los comentarios en la publicación no son nada positivos, siendo duramente criticado por su look. “Que ridículo con esas trensas!. Ya no haya como llamar la atención”, se puede leer en uno de los mensajes.

Un usuario llamado Charlie Valente, publicó: “ No sé si valga la pena tomarme el tiempo y gastar energías para decirle unas palabras con razonamiento y lógica a este muchachito, quizás el también lo sepa pero el ego está más presente en su vida que la conciencia , ya se desvió del camino que le costo abrir, el ha logrado lo que muchos cantantes han soñado, pero debe de saber y entender que tiene una gran responsabilidad de lo que le entrega al público, pues sus fans, no solo lo siguen, también lo imitan, y toman también modismos, él es como un maestro y debe analizar lo que va a enseñar”, dice el texto bajo el post.

Sol García, otra de los usuarios criticó su cabello. “Quítate ese pelo. Te mirabas mejor antes”, mientras que otro posteó “El Eduin se convirtió en alguien completamente diferente. Queremos el Eduin de antes, ahora es como todos los demás. Se perdió en el camino a la fama y perdió su originalidad como artista. Es su vida y debe hacer lo que le da la gana. Espero que eventualmente encuentres tu felicidad mi Eduin. Donde quiera esté”, escribió el usuario con el nombre eltequileroguero.

Hubo otros más que escribieron: “Acaba de nacer tu hijo y lo único que haces es andar de peda y curándote la cruda, que hueva de vida”, “Entre más hijos tiene más naco y ridículo se viste, en cambio la mamá de sus hijos se viste mejor, se ve mejor y mucho más bonita”.

También hubo aquellos que exhortaron al cantante a ser auténtico, como lo hizo Sabina: “Sé tu auténtico yo. Tu auténtico yo es quien eres cuando no tienes miedo al juicio, o antes de que el mundo comience a empujarte y a decirte quién se supone que debes ser. Tu yo ficticio es quien eres cuando tienes puesta una máscara social para complacer a todos los demás. Date permiso para ser tu auténtico yo”

Pero no todo fue una fuerte crítica al cantante, también hubo usuarios que defendieron su apariencia, tal es el caso de la usuario Isabel, quien además, exigió respeto hacia el cantante, escribiendo lo siguiente.

“No entiendo porque critican tanto su apariencia, que perdió su originalidad. Difiero, pues pienso que están acostumbrados a ver a los cantantes de música mexicana con bigote, sombrero y botas y eso es lo que quieren, él es un hombre joven, que cuida su físico y no está encasillado en el tiempo anterior o en lo que la gente cree que es lo correcto, no sean de mentes tan cuadradas, hay que abrirnos y avanzar, los tiempos y modas cambian, respeten”, resaltó entre los textos.