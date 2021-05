La ceremonia de los Billboard Music Awards 2021 fue para The Weeknd, quien arrasó con 10 galardones de los más importantes, y puso la cereza del pastel con una interpretación "Save yout tears" a través de un video pre grabado.

El artista canadiense se alzó en las categorías de mejor artista Hot 100, mejor artista masculino y mejor artista de R&B. Como si fuera poco para cerrar la gala se le entregó el premio a Mejor artista, que es el premio más importante de esta gala, y se lo arrebató a artistas como Drake y Taylo Switf.

Además, su canción Blinding Lights ganó mejor canción de radio, mejor canción de R&B y mejor canción del Hot 100, mientras que su disco After Hours se llevó el premio a mejor álbum de R&B.

“Me gustaría agradecerle a mis compañeros nominados. Ha sido un año oscuro y ustedes proporcionaron luz y un escape con su música”, dijo The Weeknd al recibir uno de los premios.

Una noche de presentaciones espectaculares

Los Jonas Brothers pusieron broche de oro de la premiación, sobre el escenario del Microsoft Theatercen estuvieron acompañados de Marshmello, para interpretar su nueva canción, "Leave Before You Love Me", además de un popurrí con sus grandes éxitos.

Uno de los momentos más emotivos estuvo en manos de Pink, la cantante estadunidense logró conquistar con su interpretación del tema "Cover me in sunshine", donde estuvo acompañada de su hija, Willow Sage, momento que quedó grabado en fotos y videos que están dando vuelta a las redes sociales.

Por su parte, el puertorriqueño Bad Bunny convirtió la premiación en una fiesta al interpretar la canción "Te deseo lo mejor" acompañado de una gran escenografía. Mientras que el surcoreano, BTS, presentó por primera vez en vivo la canción "Butter".

Las presentaciones no pararon Doja Cat incendió el escenario durante su presentación de tema "Kiss me more" estuvo acompañado SZA.

Otro de los grandes momentos fue cuando Michelle Obama presentó a Alicia Keys, ex primera dama sorprendió a los televidentes al presentar de forma muy emotiva a la cantante, a quien señaló de inspiración para ella y sus fans.

Latinos presentes

Bad Bunny se llevó el premio a Mejor artista latino, lo que provocó una gran ovación entre los asistentes a la premiación.

"Muchas gracias, primero que todo, a todos los fanáticos alrededor del mundo, en especial a mi gente latina que siempre me ha querido y apoyado. Gracias a los Billboard. Lo comparto también con los colegas que están nominados y haciendo cosas grandes. Gracias, quiéranse, ámense más, no estén por ahí odiando a nadie, hay que aprender a ser más comprensivos, empáticos", dijo Bad Bunny al recibir el premio.

Ganadores y nominados

Mejor artista

• Drake

• Juice WRLD

• Pop Smoke

• Taylor Swift

• The Weeknd (ganador)

Mejor artista nuevo

• Gabby Barrett

• Doja Cat

• Jack Harlow

• Pop Smoke (ganador)

• Rod Wave

Mejor artista masculino

• Drake

• Juice WRLD

• Lil Baby

• Pop Smoke

• The Weeknd (ganador)

Mejor artista femenino

• Billie Eilish

• Ariana Grande

• Dua Lipa

• Megan Thee Stallion

• Taylor Swift (ganador

Mejor dúo/grupo

• AC/DC

• AJR

• BTS (ganador)

• Dan + Shay

• Maroon 5

Mejor artista Billboard 200

• Drake

• Juice WRLD

• Pop Smoke

• Post Malone

• Taylor Swift (ganador)

Mejor artista Hot 100

• DaBaby

• Drake

• Dua Lipa

• Pop Smoke

• The Weeknd (ganador)

Mejor artista social (Votos de fans)

• BLACKPINK

• BTS (ganador)

• Ariana Grande

• SB19

• Seventeen

Mejor artista latino

• Anuel AA

• Bad Bunny (ganador)

• J Balvin

• Maluma

• Ozuna

Mejor artista latino masculino

• Bad Bunny (ganador)

• J Balvin

• Ozuna

Mejor artista latino femenino

• Becky G

• Karol G (ganador)

• Rosalía

Mejor dúo/grupo latino

• Banda MS de Sergio Lizárraga

• Eslabón Armado (ganador)

• Los Dos Carnales

Mejor artista dance/electrónica

• The Chainsmokers

• Kygo

• Lady Gaga (ganador)

• Marshmello

• Surf Mesa