Timothée Chalamet desprecia la ópera y el ballet; artistas le responden

Timothée Chalamet ha generado revuelo en el mundo de la ópera y el ballet, luego de que en una entrevista, que se viralizó en redes, declarara que son artes que se mantienen vivas aunque a nadie le importe ya y a él no le interesa participar en ellas.

“No quiero trabajar en ballet, ni en ópera, ni en cosas donde es como: ‘oye, mantén esto vivo’. Aunque ya a nadie le importe”, declaró Chalamet.

El actor se dio cuenta de sus palabras. Sin embargo, trató de restarles importancia con un comentario irónico: “Acabo de perder 14 centavos de audiencia. Me metí en problemas, sin razón”, añadió.

A pesar de que el actor quiso retractarse de su comentario, varios artistas salieron a la luz a defender el honor del ballet y la ópera, entre ellas la directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra, quien aseguró que al mundo sí le importa el ballet y la ópera.

“Oye, Timothée, siento que no quieras ser parte de esto; quizá quieras reconsiderarlo. Y no estamos intentando ‘mantenerlo vivo’, está bastante vivo”, dijo la directora de la orquesta con una batuta en la mano, mientras dirigía un ensayo.

La bailarina mexicana Elisa Carrillo también le respondió al actor.

“El baile está a salvo, el arte está a salvo. Y continuará inspirando, conectando y moviendo a las personas alrededor del mundo” escribe Carrillo.

Jamie Lee Curtis, actriz de “Freaky Friday”, y Alec Baldwin, protagonista de “Rust”, se sumaron a los señalamientos contra el actor y defendieron su postura del ballet y la ópera, de acuerdo con informador.mx.

Curtis compartió en sus historias de Instagram varios análisis de usuarios que cuestionaban las palabras de Chalamet, donde señalan que burlarse de otros artistas resulta innecesario y que ni siquiera la inteligencia artificial ha logrado reemplazar a las artes escénicas. Además, continuó publicando fotografías y videos de bailarines como muestra de apoyo a la comunidad dancística.