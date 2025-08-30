Tras la trifulca pasada, regresará Luis R. Conriquez al Palenque de Textoco

Luis R. Conriquez ha anunciado su regreso al Palenque de Texcoco, donde esta vez planea interpretar corridos tras el incidente ocurrido en abril, cuando al no entonar este género musical obtuvo una reacción violenta del público.

Durante la plática Luis R. Conriquez expresó su entusiasmo por volver a Texcoco y aseguró que en esta ocasión sí interpretará los temas que el público espera, señala infobae.com

El anuncio, realizado en un reciente encuentro con la prensa y recogido por Eden Dorantes en Youtube representa un cambio en la postura del cantante, quien ahora afirma que cumplirá con el deseo de sus seguidores de escuchar corridos en vivo.

“Volvemos a Texcoco por la segunda ronda, ahora sí a cantar corridos que es lo que la gente quiere escuchar”, afirmó el artista.

El cantante reconoció que la posibilidad de interpretar corridos depende de las restricciones impuestas por las autoridades en cada lugar, pero subrayó su disposición a hacerlo donde sea permitido.

“En algunas partes puedes cantar, en otras el gobierno pues no permite, pero en donde se pueda cantar, claro”, dijo.

Además, reflexionó sobre el episodio vivido en abril, señalando que su experiencia sirvió para visibilizar las limitaciones que enfrentan los músicos: “Fuimos portavoz de mandar ese mensaje de que no se pueden cantar corridos, pero eso ya lo expliqué”.

El contexto de este regreso se remonta al 11 de abril de 2025, cuando una trifulca estalló durante la presentación de Conriquez en el Palenque de Texcoco.

La decisión del cantante de no interpretar corridos provocó la molestia de los asistentes, quienes respondieron con la destrucción de instrumentos y equipo de audio.

Tras el incidente, Conriquez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dirigido a sus seguidores: “Así las cosas por no cantar corridos, plebada”, acompañado de un video que mostraba los daños ocasionados en el escenario.

La publicación fue retirada horas después, mientras el escándalo se propagaba en redes sociales. El mánager de Conriquez, Freddy Pérez, emitió un comunicado en el que explicó que el artista se apegó al reglamento impuesto por el gobierno, lo que desencadenó la agresión por parte del público.