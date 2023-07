Britney Spears tiene nueva música en camino. La estrella del pop colaboró en un nuevo single con el productor y ex vocalista de Black Eyed Peas, Will.i.am, quien este lunes compartió un adelanto en su Instagram de una nueva canción titulada Mind Your Business.

En el clip se escucha a Will.i.am diciendo: “You are now rocking with Will.i.am and” (Ahora estás rockeando con Will.i.am y), y Spears interviene para terminar la frase con su icónico eslogan “Britney b-h” de la canción Gimme More, de su álbum de 2007 Blackout, detalló cnnespanol.com

Will.i.am y Spears han colaborado en el pasado en canciones como Big Fat Base, un tema de su álbum Femme Fatale de 2011, y él fue productor ejecutivo en su álbum de 2013 Britney Jean. También apareció en Scream & Shout, un tema del álbum Willpower de Will.i.am de 2013.