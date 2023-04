Cantó temas como Quiero estar, acompañada por su banda de músicos.

Luego interpretó un tema nuevo, “Yo me quedo aquí, no tiene caso que yo esté así por ti /Esta es la última vez que me ves rendida a tus pies...”, cantaba mientras el público la ovacionaba.

“Muchas gracias, se siente una adrenalina increíble aquí”, dijo, y luego llamó al escenario a su amigo Cuco, y juntos cantaron “Fin Del Mundo”.

“¡Bratty!”, le gritaban y ella respondió: ¿cuántos mexicanos hay acá?, ¡arriba la raza!”.

“Con esta nos despedimos, ni modo plebes”, añadió. Para luego cerrar con ‘Honey, no estás’, no sin antes compartir que era la primera vez que se presentaba en Estados Unidos.

Al final de la canción dijo “Siempre te recordaré, Coachella”.

La sinaloense Bratty comenzó a crear canciones a los 15 años, primero la letra y luego la música, las grababa y luego organizaba sus conciertos en bares, jardines y estacionamientos de su ciudad natal, Culiacán.

Su música se empezó a viralizar en redes sociales y mientras los números crecían y crecían, su carrera como solista creció. En 2019 lanzó su álbum debut Delusión, en el que incluyó siete canciones y un par de bonus track que se posicionaron en las listas de popularidad, Honey, No Estás, Quédate y Quiero Estar.

Ahora, a sus 22 años, fue la única artista mexicana que se presentó en el festival Coachella.