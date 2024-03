Sinaloa se hizo se presente con gran fuerza en la décima edición del Electric Daisy Carnival México 2024 (EDC) con la presencia del DJ Manu Estrella, quien debutó en este importante evento de música electrónica, el cual reunió a cientos de exponentes nacionales e internacionales durante los días 23, 24 y 25 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Desde Guadalajara, ciudad donde actualmente radica, via telefónica compartió su emoción al haber debutado en este festival, al que mucho tiempo acudió como un expectador más, pero que esta vez no fue así, volvió como uno de los protagonistas del cartel, tocando tras su consola ante miles de personas reunidas en este evento.

“Formar parte en el EDC fue muy padre, la verdad no, no me imaginaba que el infraestructura era tan grande por detrás, jamás me imaginé la eficiencia que tenía así tan exacto, estar ahí fue algo simplemente impresionante, el recibimiento del público fue increíble, muy padre, fue perfecto”, detalló el DJ. Agregó que estar del otro lado se sintió genial, apoyado por el público, encontrándose con amistades y colegas que tenía tiempo sin ver y con quienes convivió durante los tres días del evento.

El festival de música electrónica se desarrolló en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Estar ahí era algo que no podía creer, hasta que me cayó el veinte, era algo que siempre soñé hacer y se estaba cumpliendo y todo fluyó perfecto, disfruté todo el line up, creo que este evento representa un hito en mi carrera como DJ, aun lo estoy terminando de asimilar, y espero que sea el inicio de cosas buenas, por ello sigo tocando puertas, creando música, con el deseo de expandir mi música mucho más, tanto en México como en el exterior”, resaltó Estrella. Para esta edición Manú Estrella presentó un set list conformado por música de él, así como creaciones de otros compañeros, presentando varias ediciones de canciones típicas sinaloenses lanzadas en remix, una de ellas llamada Toro mambo, entre otras con las que el público se “prendió” durante su participación, la cual duró una hora sobre el escenario.

En total fueron más de 63 temas los que lanzó Manú desde su consola al público, entre las que se destacan Shezter - Hit It!, Da Fuq, La Sandía, Otolum Records, Wave your Hands, Xenology - Everytime the beat drop, Damn, Komodo 3000, Talx-ID, Barbra Streisand, Surround Sound, y Morphin Time.

El DJ presentó un setlist de 63 canciones durante su actuación.

Tras su participación en EDC, Manu destacó que lo que sigue para él es buscar una disquera más grande y así poder llevar su música a otros lados del mundo, representando a Sinaloa, a México por todo lo alto.

“El EDC es la puerta a cosas mucho más grandes, estar ahí presentando mi música fue un gran compromiso sobre mis hombros, orgulloso de representar a Sinaloa, en la celebración del décimo aniversario de este festival de música electrónica, pero gracias a Dios todo salió perfecto, fue un parteaguas en mi carrera en la cual llevo ya más de 11 años”. Lanzamientos Después de haber lanzado el tema llamado Damn en el 2023, Manu sigue presentando nuevos sets, uno de ellos es el llamado La Sandía, el cual ya está en todas las plataformas digitales, tema que grabó en la Ciudad de México y lanzado en enero de este año. Si bien su debut en el EDC fue todo un éxito, hasta el momento, dijo, no ha surgido una nueva invitación, sin embargo, esto no lo desanima, él sigue tocando puertas, creando nueva música, esperando llegue la oportunidad de formar parte de algún nuevo cartel, con la meta firme en trascender, que su música sea escuchada por millones de personas en todo el mundo.

Cientos de personas se reúnen en el escenario para disfrutar de la música de Manu Estrella.

“Esta es una carrera de resistencia no de velocidad, y cada uno tiene su camino, y si alguien llega antes, pues que bueno, habrá que seguirle echando ganas, esperando llegue el momento de brillar uno mismo”. Cabe destacar que en esta décima edición del EDC México participaron figuras internacionales como Steve Aoki, David Guetta, Paul Van Dyk, Blastoyz, Deadmau5, entre muchos otros.