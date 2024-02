La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación eligió al fenómeno de los Corridos tumbados como ganador. Sin embargo, Peso Pluma no se presentó en el escenario cuando su victoria fue anunciada.

Natalia Lafourcade, una de las cantautoras más importantes en la historia de la música mexicana, volvió a hacer historia al ganar otro Grammy en su carrera, esta vez en la categoría de Mejor Álbum Rock /Pop Latino.

La cantante consiguió un Grammy más a su extensa lista gracias a su álbum De Todas las Flores.

“El inglés no es mi idioma, pero no importa. Le mando un saludo a México y a la comunidad latina del mundo que nos está viendo. Qué emoción. Gracias a la música, la música es mi voz, en cada dolor y en cada paso”, dijo la artista mexicana.

Dominan las mujeres

Las grandes ganadores de los Premios Grammy fueron mujeres. Taylor Swift, con el album del año, Billie Eilish con el tema de Barbie, Victoria Monét, como la revelación, Karol G con su disco Mañana será bonito, Miley Cyrus, con su actuación con Flowers, triunfaron también en la ceremonia.

Taylor Swift hizo historia al ganar el cuarto Grammy de su carrera al álbum del año con su “Midnights”, en una gala que tuvo como triunfadoras a las mujeres.

La cantante de 34 años anunció durante la gala que lanzará un nuevo disco el 19 de abril, superó con esta victoria a gigantes de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la historia de los Grammy.

“Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción”, dijo Swift.

Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, lo amo y me hace feliz”, aseguró.

La colombiana Karol G hizo historia al convertirse en la primera mujer en llevarse el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana.

La cantante que ya había obtenido varios Latin Grammy en el pasado, acaba de ganar su primer Grammy gracias al trabajo que hizo en su más reciente producción discográfica “Mañana será bonito”.

La noche se caracterizó por presentaciones emotivas, comola de Tracy Chapman, junto al cantante de country Lucke Combs, al interpretar el clásico Fast Car.

Principales ganadores

Mejor artista revelación: Victoria Monét

Canción del año: “What Was I Made For?” de Barbie, Billie Eilish

Dr. Dre Global Impact Award: Jay-Z

Álbum pop del año: Midnights, Taylor Swift

Mejor Álbum de Música Mexicana: Génesis, Peso Pluma

Mejor grabación pop dance: “Padam Padam”, Kylie Minogue

Mejor banda sonora recopilatoria: Barbie the Album, Various Artists

Mejor canción de R&B: “Snooze”, SZA

Mejor álbum country: Bell Bottom Country, Lainey Wilson

Mejor Álbum Música Urbana: Mañana Será Bonito, Karol G

Mejor actuación pop en solitario: “Flowers”, Miley Cyrus

Mejor actuación de dúo/grupo pop: “Ghost in the Machine”, SZA con Phoebe Bridgers

Mejor canción para medios visuales: “What Was I Made For?” de Barbie the Album, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell.

Mejor Álbum Tropical Latino: Siembra: 45 Aniversario. Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo: De Todas Las Flores, Natalia Lafourcade y Vida Cotidiana, Juanes

Mejor álbum de comedia: What’s in a name?, Dave Chappelle

Mejor Álbum New Age, Ambient o Canto: So She Howls, Carla Patullo con Tonality y Scorchio Quartet

Productor del año, (no clásico): Jack Antonoff

Mejor video musical: “I’m Only Sleeping”, The Beatles

Mejor álbum de Bluegrass: City of Gold, Molly Tuttle & Golden Highway

Mejor álbum instrumental de jazz: The Winds of Change, Billy Childs

Mejor interpretación de jazz: “Tight”, Samara Joy