Dos grandes de la música pop unen fuerzas para presentar un sencillo en conjunto que se convierte en su primera colaboración. Lady Gaga y Bruno Mars lanzan “Die with a smile”.

Esta melodía es una balada de amor que se sitúa en un punto intermedio entre ambos artistas, sin acercarse más al universo de uno ni del otro.

“Bruno y yo nos tenemos un gran respeto mutuo y estuvimos hablando de colaborar. Yo estaba terminando mi propio álbum en Malibú y una noche, después de un largo día, me pidió que fuera a su estudio para escuchar algo en lo que estaba trabajando. Era alrededor de medianoche cuando llegué y me quedé alucinado cuando oí lo que había empezado a hacer. Nos quedamos despiertos toda la noche y terminamos de componer y grabar la canción. El talento de Bruno no tiene explicación. Su musicalidad y su visión son de otro nivel. No hay nadie como él”.

Bruno Mars dijo que trabajar con Gaga había sido un honor.

“Es un icono y hace que esta canción sea mágica. Estoy muy emocionado de que todo el mundo la escuche”.

”Die with a smile” ha sido coproducida por Lady Gaga y Bruno Mars junto a D’Mile y el omnipresente Andrew Watt.